وزارة الخزانة: أميركا تصدر عقوبات جديدة متعلقة بإيران

أظهر إشعار على موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة متعلقة بإيران اليوم الجمعة.



