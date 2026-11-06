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o
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وزارة الخزانة: أميركا تصدر عقوبات جديدة متعلقة بإيران
أخبار دولية
2026-11-06 | 14:41
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وزارة الخزانة: أميركا تصدر عقوبات جديدة متعلقة بإيران
أظهر إشعار على موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة متعلقة بإيران اليوم الجمعة.
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