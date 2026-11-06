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ترامب: أميركا تجري محادثات مع ممثلين عن إيران
أخبار دولية
2026-11-06 | 15:55
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ترامب: أميركا تجري محادثات مع ممثلين عن إيران
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ترامب: أميركا تجري محادثات مع ممثلين عن إيران
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن إدارته تجري محادثات مع ممثلين عن إيران.
وأضاف في حديثه لصحفيين: "نحقق تقدما جيدا للغاية مع إيران".
أخبار دولية
أميركا
محادثات
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