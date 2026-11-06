ترامب: أميركا تجري محادثات مع ممثلين عن إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن إدارته تجري محادثات مع ممثلين عن إيران.



وأضاف في حديثه لصحفيين: "نحقق تقدما جيدا للغاية مع إيران".