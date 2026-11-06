مودعو بنك "أوينو" في باراغواي بدأوا استعادة أموالهم

بدأت باراغواي صرف دفعات مسبقة للمودعين في بنك "أوينو" بعدما حُرم ملايين الأشخاص الوصول إلى مدخراتهم، وفق ما أفاد مسؤول في المصرف المركزي وكالة فرانس برس الجمعة.



وأدّى استحواذ المصرف المركزي الثلاثاء على بنك "أوينو" الذي تربط الرئيس سانتياغو بينيا صلات سابقة به، إلى تجميد ودائع نحو ثلاثة ملايين شخص هم نصف عدد السكان، بينهم متقاعدون، وأثار تظاهرات غاضبة في أنحاء البلاد.



وقال خوسيه ماسييل من صندوق ضمان الودائع التابع للمصرف المركزي "بدأت عملية دفع السلف المضمونة لمودعي بنك أوينو بعد ظهر الخميس".



وصوّت النواب بالإجماع، بمن فيهم نواب من حزب كولورادو الحاكم، الخميس على بدء إجراءات عزل بينيا على خلفية أزمة بنك "أوينو"، متهمين الرئيس بسوء التصرف وبوجود تضارب في المصالح.





