رئيس الوزراء وزير الخارجية القطريّ: لا يمكننا أن ننتظر اللحظة للوصول إلى اتفاق مثاليّ ونأمل في التوصّل لاتفاق جيد

أكّد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطريّ تعذّر اللحظة للوصول إلى اتفاق مثاليّ، بين الولايات المتحدة وإيران، آملًا في التوصّل لاتفاق جيد.

كما أكّد أنّ نوايا الإدارة الأميركية لإيجاد حل لاتزال موجودة حتى بعد الانتخابات النصفية.

وأوضح أنّ قطر عملت في الأسابيع الماضية مع الإدارة الأميركية، لاحتواء الوضع في المنطقة.

وشدد على استمرار جهود الوساطة، لمنع خروج الأمور على السيطرة.

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطريّ: “ينبغي علينا أن لا نسمع أصوات المتشددين الذين يريدون خطف العملية التفاوضية.

أمّا عن لبنان، فقال: “نرى ما يجري بعد وقف إطلاق النار حيث لا يزال القصف مستمرًا”.

وعن غزة أضاف: “منذ 7 تشرين الأوّل ورغم ما بذلناه من وساطة لم نشهد سوى عدم الاستقرار في المنطقة”.