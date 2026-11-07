ضربات روسية "مكثفة" على منشآت الطاقة في أوكرانيا

استهدفت ضربات روسية "مكثفة" ليل الجمعة السبت منشآت للطاقة في أوكرانيا متسببة بانقطاع التيار في خمس مناطق، على ما أفادت وزارة الطاقة الأوكرانية في بيان.



وجاء في البيان أن "التيار مقطوع حاليا عن مستهلكين في مناطق دنيبروبيتروفسك ودونيتسك وكييف وجيتومير وخاركيف" مشيرا الى أن الضربات "ألحقت أضرارا جسيمة بشبكات النقل والتوزيع" من دون تحديد عدد المنازل المعنية بانقطاع الكهرباء.