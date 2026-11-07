اردوغان لترامب: أنقرة ستواصل جهودها نحو السلام

أفاد مكتب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بأنه أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي بأن أنقرة ستواصل جهودها نحو السلام وأنه ينبغي حل التوترات بين إيران والولايات المتحدة عبر القنوات الدبلوماسية.



وأضاف اردوغان، وفقا لبيان صادر عن مكتبه، أن تركيا ستواصل أيضا دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وأنه يجب تكثيف الاتصالات مع كل من كييف وموسكو.