حزب آيزنكوت يدعو أعضاء الليكود للانضمام إليه في حكومة وحدة وطنية

دعا حزب "يشار" بزعامة غادي آيزنكوت الذي يُرجح أن يُكلّفه الرئيس إسحاق هرتسوغ الأحد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، أعضاء حزب الليكود بزعامة بنيامين نتانياهو، وحلفاءه، إلى الانضمام إلى ائتلاف بقيادته.وكتب يشار (مستقيم) في منشور على منصة إكس "إذا كان حزب الليكود وحلفاؤه مهتمين فجأة بالوحدة وتشكيل حكومة موسعة، فهم مدعوون إلى الإعلان عن فضّ تحالفهم مع المتطرّفين... وعن استعدادهم للانضمام إلى حكومة برئاسة آيزنكوت".وجاء ذلك بُعيد دعوة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نتنياهو، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، محذرا في الوقت عينه من أنّ التحالف مع الأحزاب العربية سيؤدي إلى "تفكّك" إسرائيل.