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البابا لاون يدعو إلى حماية الأطفال من العنف خلال جولة له في أفقر أحياء عاصمة أوروغواي

أخبار دولية
2026-11-08 | 00:32
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البابا لاون يدعو إلى حماية الأطفال من العنف خلال جولة له في أفقر أحياء عاصمة أوروغواي
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البابا لاون يدعو إلى حماية الأطفال من العنف خلال جولة له في أفقر أحياء عاصمة أوروغواي

جاب البابا لاون الرابع عشر السبت حي كاسافايي الذي يسجّل أعلى معدل لجرائم القتل في مونتيفيديو، عاصمة أوروغواي، سيرا على الأقدام، منددا بجرائم إطلاق النار المرتبطة بالمخدرات والتي يذهب ضحيتها عدد كبير من الأطفال.
     
وقال البابا أمام حشد  في الهواء الطلق: "في أوروغواي، هناك أطفال لا يذهبون إلى المدرسة لأنهم يخافون من ألا يعودوا إلى منازلهم أبدا".
     
وأضاف: "لا ينبغي لطفل في هذا البلد الغني جدا بالموارد، أن يذهب إلى فراشه جائعا، ولا أن يضطر للتخلي عن تعليم ومستقبل لائقين بسبب انعدام الأمن في الشوارع، ناهيك عن أن يفقد حياته بسبب أعمال العنف". 
     
ويبلغ معدل جرائم القتل في حي كاسافاي والأحياء المجاورة 41,7 لكل 100 ألف نسمة. وهو رقم يفوق متوسط مونتيفيديو بثلاث مرات، ويقارب ضعف المعدل الوطني، ومرده إلى الاشتباكات بين عصابات المخدرات.
     
وتقول كلوديا (33 عاما)، وهي ممرضة فضلت عدم ذكر اسمها كاملا لوكالة فرانس برس إن الحي "يتحول من هادئ إلى خطير جدا في غضون دقائق". وأضافت: "مشاهدة جرائم قتل أمام باب منزلك أمر مروع. ذات مرة وصل أشخاص على دراجة نارية أمام منزلي وأمطروا شخصا بالرصاص. لا تعرف كيف تتصرف عندما يرى أطفالك جثة ممددة على الأرض".
     
وتقدر الحكومة أن خُمس جرائم القتل في أوروغواي مرتبطة بتجارة المخدرات.
     
ويأمل السكان أن تسهم زيارة البابا القصيرة، التي استمرت أقل من ساعة، في تغيير الأوضاع.
     
ويقول ماريو تاباريز، وهو صاحب متجر طلاء: "خلال 62 عاما، لم أرَ الأرصفة نظيفة بهذا الشكل ولم أشعر بهذا الكم من الأمن. يسود الهدوء الحي"، مضيفا: "أود أن يبقى الأمر على هذه الحال، لكنني لا أعتقد ذلك. اختفى مدمنو المخدرات هذا الأسبوع، ولكن بمجرد أن ينتهي كل هذا، سيعودون إلى الشوارع".
     
وخلال زيارته للجامعة الكاثوليكية في أوروغواي، دعا البابا إلى تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة الكرامة الإنسانية، محذرا من مخاطر استخدامه في التعليم. ودعا المدارس والجامعات إلى وضع "الإنسان قبل الخوارزمية، وهو موضوع أولاه اهتماما كبيرا منذ بداية حبريته.
     
ولاحقا، توجه البابا إلى ملعب سينتيناريو التاريخي، حيث يترأس أمسية صلاة يحضرها 60 ألف شخص.
 

     
 

أخبار دولية

البابا لاون

الأطفال

العنف

أوروغواي

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