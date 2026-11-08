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زلزال بقوة 5,7 درجات يضرب وسط اليابان
أخبار دولية
2026-11-08 | 00:15
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زلزال بقوة 5,7 درجات يضرب وسط اليابان
ضرب زلزال بقوة 5,7 درجات وسط اليابان في وقت مبكر الأحد، ما أسفر عن إصابة عشرات الأشخاص وتضرر مبان وتعطل خدمة القطارات، بحسب مسؤولين ووسائل إعلام محلية.
وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بأن الزلزال وقع في الساعة 1,04 صباحا (16,04 ت غ السبت) في محافظة شيزيوكا في غرب طوكيو. ولم يصدر أي تحذير من حدوث تسونامي.
ولم يُبلغ عن وقوع وفيات، لكن الزلزال أدى إلى تحطم واجهات متاجر وتعطل حركة النقل في أجزاء من البلاد.
وكشف مسؤول في هيئة الطوارئ بمحافظة آيتشي لوكالة فرانس برس أن السلطات تلقت 16 بلاغا عن إصابات، معظمها طفيفة.
وذكرت السلطات في شيزيوكا المجاورة أن ثلاث نساء على الأقل احتجن إلى رعاية طبية طارئة، من بينهن امرأة في التسعينات من عمرها سقطت عن سريرها أثناء الهزة.
وأفادت صحيفة "تشونيتشي شيمبون" المحلية وقناة "توكاي" التلفزيونية، في تقريرين منفصلين، بإصابة 24 شخصا على الأقل في المنطقتين.
وأدى الزلزال أيضا إلى تعليق موقت لخدمات القطارات الإقليمية صباح الأحد، بما في ذلك قطارات "شينكانسن" فائقة السرعة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن تأثير الزلزال امتد غربا حتى مدينة أوساكا، حيث نُقل مقيم أجنبي إلى المستشفى بعد سقوطه من شقة في الطابق الثاني إثر إصابته بالذعر جراء الهزة.
وفي سياق منفصل، ذكرت وكالة الأرصاد الجوية أن زلزالا بقوة 4,3 درجات ضرب منطقة كوماموتو في الساعة 10,53 صباحا (01,53 ت غ) الأحد.
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الزلزال الثاني.
ولا تزال مناطق جنوب غرب اليابان تحاول التعافي من زلزال بقوة 7,1 درجات وقع في تموز وأسفر عن مقتل 38 شخصا وتدمير منازل وانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف.
كما لم تفارق اليابانيين ذكريات الزلزال الهائل الذي ضرب عام 2011 بقوة 9,0 درجات وتسبب في حدوث موجات تسونامي أدت إلى مقتل أو فقدان نحو 18,500 شخص، إضافة إلى تعرض محطة فوكوشيما النووية لأضرار جسيمة.
أخبار دولية
زلزال
اليابان
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