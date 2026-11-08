إيران تعلن اندلاع نيران في ناقلتي نفط بعد اصطدامهما بألغام في مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني اندلاع حرائق في ناقلتي نفط بعد اصطدامهما بألغام في مضيق هرمز، وفق ما نقلت وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء "إرنا".



وذكرت القوات البحرية للحرس الثوري في بيان أن "ناقلتي نفط مخالفتين، إحداهما في نطاق شرق مضيق هرمز والأخرى داخله، كانتا تعتزمان العبور من مسار غير مصرح به، تعرضتا لاصطدام بلغم بحري وتندلع فيهما حاليا نيران شديدة للغاية".



وقال البيان: "هاتان الناقلتان كانتا قد ارتكبتا مخالفات متعددة وأوقفتا أنظمة الملاحة وتحديد المواقع الخاصة بهما بقصد العبور من المسار غير المصرح به".



ولم يحدد البيان اسم الناقلتين أو جنسيتهما.