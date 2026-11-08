حريق يدمر منزل رجل أمن في فرنسا... وزير الداخلية: الدلائل تشير إلى أن هذا العمل الإجرامي ارتكب بسبب مهنته

أعلن وزير الداخلية لوران نونيز أن حريقا دمر منزل أحد أفراد الأمن في مدينة أوش بجنوب غرب فرنسا السبت، في ما تعتقد السلطات أنه هجوم متعمد.



وقال نونيز: "كل الدلائل تشير إلى أن هذا العمل الإجرامي الذي لا يمكن التسامح معه ارتكب بسبب مهنة رجل الأمن".



وأشار الى أن الحريق أتى على المنزل رغم تدخل رجال الإطفاء.



وقال في منشور على إكس: "سيتم حشد كل الموارد اللازمة لتحديد هوية المسؤولين عن الحادث وتقديمهم إلى العدالة".