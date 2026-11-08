ترامب: نتائج الانتخابات أعادت الولايات المتحدة "خطوة عملاقة إلى الوراء"



اعتبر الرئيس دونالد ترامب الأحد أن انتخابات التجديد النصفي التي فقد فيها حزبه الجمهوري السيطرة على الكونغرس، أعادت الولايات المتحدة "خطوة عملاقة إلى الوراء في التاريخ".



وقال في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال "لقد تراجعت أميركا خطوة عملاقة إلى الوراء في التاريخ بسبب نتائج الانتخابات الأخيرة"، مضيفا "لكن لا تقلقوا، سنعود، أكبر وأقوى من أي وقت مضى!".