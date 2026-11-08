الحوثيون يتبنون استهداف المركز المالي في الرياض

تبنى الحوثيون المدعومون من إيران الأحد استهداف مركز الملك عبدالله المالي في الرياض، بعد إعلان وزارة الطاقة السعودية أن مبنى تابعا لشركة أرامكو النفطية تعرض للاستهداف وأصيب بشظايا.



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان "نفذت القوات المسلحة اليمنية أربع عمليات عسكرية... بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيّرة"، وإن إحداها استهدفت مطار الملك خالد الدولي وخزانات أرامكو والمركز المالي في الرياض.



وشملت العمليات الأخرى، بحسب سريع، منشآت لأرامكو في بقيقَ بشرق السعودية، واستهداف "تحشيدات العدو السعودي" الداعم للحكومة اليمنية، في محافظات الجوف ومأرب ولحج في اليمن.

