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آيزنكوت يدعو حزب نتانياهو للانضمام إلى حكومة برئاسته

أخبار دولية
2026-11-08 | 11:07
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آيزنكوت يدعو حزب نتانياهو للانضمام إلى حكومة برئاسته
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آيزنكوت يدعو حزب نتانياهو للانضمام إلى حكومة برئاسته

دعا غادي آيزنكوت بعد تكليفه الأحد تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، حزب الليكود بزعامة بنيامين نتانياهو للانضمام إلى حكومة برئاسته، بحسب وكالة "فرانس برس".


وقال آيزنكوت في كلمة خلال مراسم تكليفه "إذا كان أعضاء حزب الليكود وحزب الصهيونية الدينية يؤمنون حقا بأن هذا هو الوقت المناسب للوحدة، كما أبلغوا الرئيس، فلا أجد أي سبب يمنعهم من دعم حكومة برئاستي، تستند إلى المبادئ التي طرحتها"، في إشارة إلى حزب الليكود وحزب "الصهيونية الدينية" الذي يتزعمه وزير المال اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش.



وأضاف "نحن نمرّ بإحدى أكثر اللحظات ضعفا في تاريخ الديموقراطية الإسرائيلية".

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