الرئيس هرتسوغ يكلّف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

كلّف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم، رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت، رسميًا بتشكيل الحكومة الجديدة، خلال مراسم أُقيمت في مقرّ الرئاسة الإسرائيلية، عقب انتهاء جولة المشاورات مع الكتل المنتخبة للكنيست السادس والعشرين.



وقال هرتسوغ إنّ «دولة إسرائيل بحاجة إلى حكومة مستقرة»، داعيًا إلى مدّ اليد من أجل وحدة الشعب.



وتوجّه إلى آيزنكوت بالقول: «أتوقّع منك أن تبذل كل ما في وسعك لتشكيل حكومة تخدم الشعب بأكمله، سواء مَن أيّدها أو مَن لم يؤيّدها».