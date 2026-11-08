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إردوغان وعلييف يؤكدان متانة العلاقات رغم التوتر بشأن منع فتيات محجّبات من دخول المدارس في أذربيجان

أخبار دولية
2026-11-08 | 13:23
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إردوغان وعلييف يؤكدان متانة العلاقات رغم التوتر بشأن منع فتيات محجّبات من دخول المدارس في أذربيجان
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إردوغان وعلييف يؤكدان متانة العلاقات رغم التوتر بشأن منع فتيات محجّبات من دخول المدارس في أذربيجان

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