ترامب يتعهد بعودة سياسية "أقوى" في ظل تلويح الديموقراطيين بتحقيقات في "فساد" إدارته



تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد بعودة قوية إلى الساحة السياسية الأميركية في ظل تلويح الديموقراطيين باستخدام الغالبية البرلمانية التي حازوها لفتح تحقيقات في "فساد" إدارته خلال العامين الأولين من ولايته الثانية.



فالديموقراطيون الذين سيسيطرون اعتبارا من كانون الثاني/يناير المقبل على الكونغرس بمجلسَيه بعد انتزاعهم الغالبية فيهما من الجمهوريين بنتيجة انتخابات التجديد النصفي الثلاثاء، ما لبثوا أن اعلنوا عزمهم على فتح تحقيقات تستهدف الرئيس وأسرته وكبار المسؤولين في إدارته.



إلا أن الرئيس الجمهوري كتب على منصته الاجتماعية تروث سوشال الأحد "لقد تراجعت أميركا خطوة عملاقة إلى الوراء في التاريخ بسبب نتائج الانتخابات الأخيرة"، مضيفا "لكن لا تقلقوا، سنعود، أكبر وأقوى من أي وقت مضى!".



وأوعز ترامب إلى وزارة العدل في إدارته بالتحرّك في مواجهة توعُّد مسؤولي الغالبية الديموقراطية المقبلة بالبدء بإجراءات تحقيق برلمانية في شأن القريبين منه أبرزها بتهمة الفساد، ورأى الرئيس أن توجُّه خصومه هذا ينطوي على محاولات "ابتزاز".



- "كارتيل ترامب" -



وأكد وزير العدل الأميركي تود بلانش في تصريحات أدلى بها الأحد لمحطتي "سي أن أن" و"فوكس نيوز" التلفزيونيتين أن وزارته ستدافع عن أعضاء إدارة ترامب في حال استهدفتهم الغالبية الديموقراطية الجديدة في الكونغرس بتحقيقات أو إجراءات مساءلة.



وأضاف أنه في حال استُهدف ستيفن ميلر، الذي يُعتبر مهندس السياسة المتشددة حيال المهاجرين وعُين أخيرا كبير موظفي البيت الأبيض، فإن وزارة العدل ستكون حاضرة للدفاع عنه. واضاف "إذا كان مِن فساد داخل الحكومة، فستتولى وزارة العدل هذه ملاحقة المسؤولين عنه".



لكنه اعتبر في تعليقه على الاتهامات الموجّهة إلى المقرّبين من ترامب أن "ما يسميه الديموقراطيون فسادا ليس فسادا، بل ما هو إلا قصة نجاح أميركية".



في المقابل، اتهم النائب الديموقراطي روبرت غارسيا، العضو في لجنة الرقابة والتحقيقات في مجلس النواب، وزير العدل بالتصرف كمحام شخصي للرئيس.



وردّ غارسيا على بلانش عبر "سي إن إن" ملاحظا أن "كل ما يريده هو حماية دونالد ترامب ووزرائه ومسؤولي إدارته"، مشددا على أن "مهمته ليست كذلك".



ووصف غارسيا الذي قد يتولى رئاسة لجنة التحقيقات في مجلس النواب اعتبارا من كانون الثاني/يناير أسرة ترامب بأنها "الأكثر فسادا على الإطلاق بين العائلات التي شغلت المكتب البيضوي".



وأضاف "الجمهوريون يستخدمون كامل ترسانتهم، وهذا ما علينا أن نفعله نحن الديموقراطيين (...) إذ يجب أن نقاتل وأن نتصرف بهجومية".



أما رئيس كتلة الديموقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز المرشَّح لتولي رئاسة المجلس في كانون الثاني/يناير، فحمل هو الآخر الأحد على "الفساد غير المسبوق الذي مارسَه كارتيل ترامب بحق الشعب الأميركي".



وقال عبر "سي إن إن" إن "أي أشخاص خدعوا الأميركيين أو سرقوهم، يجب أن يُحاسَبوا بموجب الدور الدستوري المنوط بالكونغرس، بوصفه سلطة مضادة للسلطة التنفيذية المتفلتة من الضوابط".









- هيغسيث في مرمى النيران -



يُحتمَل أن يكون في مقدّم من يعتزم الديموقراطيون استهدافهم كلّ من تود بلانش ووزير الدفاع بيت هيغسيث الذي تتركز عليه الانتقادات، حتى من قلب فريق الجمهوريين بسبب دعمه غير المشروط للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.



واتهم حكيم جيفريز وزير الدفاع بأنه "أساء استخدام صلاحياته، وعرّض أمننا القومي للخطر"، منتقدا دوره في "حرب إيران غير المسؤولة والمكلفة" التي أدت إلى "زيادة كبيرة في الأسعار" في الولايات المتحدة وجعلتها "أقل أمانا".



وشدّد على ضرورة "أن يرحل بيت هيغسيث"، مؤكدا أنه سيدعم بلا تحفظ أي تحقيقات برلمانية محتملة ضد الوزير.



وفي إشارة أخرى إلى النزعة الهجومية التي يُظهِرها دونالد ترامب، أعلن السبت أنه عرض منصب المتحدث باسم السلطة التنفيذية على دانا وايت، وهو أحد المقربين منه ويدير بطولة "يو إف سي" الرائدة في مجال الفنون القتالية المختلطة.

