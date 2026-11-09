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ترامب يعلن أنه من المرجح أن يلتقي بوتين وشي في الصين
أخبار دولية
2026-11-09 | 01:08
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ترامب يعلن أنه من المرجح أن يلتقي بوتين وشي في الصين
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه من المرجح أن يجتمع مع الرئيسَين الروسي والصيني الأسبوع المقبل لمناقشة إنهاء الحرب مع إيران.
وقال ترامب لصحافيين إنه يتوقع لقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة آسيا والمحيط الهادئ المقرر عقدها في مدينة شينجن في الصين يومي 18 و19 تشرين الثاني.
وأضاف: "حسنا، سأتوجه إلى الصين، وأعتقد أن أحد الاجتماعات سيكون مع الرئيس بوتين والرئيس شي، وسيكون ذلك أمرا مثيرا للاهتمام. سنناقش أمورا كثيرة، بما في ذلك نزع السلاح النووي، لكننا سنتناول العديد من القضايا الأخرى. نحن نسعى لإنهاء الحرب في إيران".
وذكر الكرملين في 21 تشرين الأول أن هذا الاجتماع الثلاثي، وهو الأول من نوعه، "يجري الإعداد له".
وجاء ذلك عقب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أفاد بأن بوتين يسعى من خلال المحادثات الثلاثية إلى التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا يصب في مصلحة موسكو التي غزت أوكرانيا عام 2022.
ويُعد استعداد ترامب للقاء بوتين دليلا إضافيا على المساعي التي بذلها الرئيس الأميركي لإنهاء العزلة الدولية المفروضة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.
أخبار دولية
ترامب
بوتين
شي جينبينغ
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