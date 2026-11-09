أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إحراز تقدم في ما يتعلق بـ"الهيكلية الأمنية" لأوكرانيا وأوروبا ما بعد الحرب بين موسكو وكييف، متوقعا إحراز المزيد من التقدم في المفاوضات المقررة في أبوظبي هذا الأسبوع.وأدلى روبيو بتصريحاته قبيل مغادرته إلى باريس لحضور اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع يتزامن مع محادثات روسية أوكرانية برعاية أميركية في أبوظبي الثلاثاء والأربعاء.وإذ أكد روبيو في حديث إلى الصحافيين أن "الحصول على ضمانات أمنية هو مطلب يتكرر في المباحثات الرامية إلى إنهاء الصراع"، اعتبر أن السؤال الأساسي هو "كيف ستبدو الهيكلية الأمنية لأوكرانيا بعد الحرب، وللقارة الأوروبية على نطاق أوسع؟".وقال: "هذا ما يتحدث عنه على الأرجح الرئيس دونالد ترامب، أي الشكل الذي ستتخذه هذه الهيكلية بعد انتهاء الصراع".والخميس، توقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق "مهم جدا" مع روسيا لا يقتصر على الحرب في أوكرانيا بل يشمل "أوروبا بأكملها"، في تصريحات أججت مخاوف أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين من أن يتم استبعادهم من أي صفقة مستقبلية.وأكد ماركو روبيو الأحد أنه "لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية بعد"، مشيرا إلى أن "محادثات أبوظبي قد تسفر عن تقدم".ويمثل مبعوثا ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وهو صهره أيضا، الجانب الأميركي في المحادثات المرتقبة في أبوظبي.