ترامب: لا أرجح شن هجمات على إيران ما دامت المفاوضات تسير قدما

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن من المستبعد بشدة أن يأمر بشن هجمات جديدة على إيران ما دامت المفاوضات الرامية إلى إنهاء الصراع تسير قدما، وذلك في وقت أبلغت فيه الدولتان عن تعرض سفن شحن لهجمات داخل مضيق هرمز أو بالقرب منه.



وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع شبكة "سي.إن.إن": "الأمر يعتمد على ما إذا كانوا سيوقعون اتفاقا جيدا جدا أم لا... الإجابة هي أنه من غير المرجح إلى حد بعيد أن يكون ذلك ضروريا".



ولم تحدد (سي.إن.إن) على وجه الدقة ما الذي سألته لترامب، الذي قال أيضا إن في حال استئناف الهجمات، فإن الولايات المتحدة حددت أهدافا محتملة للبنية التحتية، بما في ذلك 38 جسرا "يمكننا إسقاطها حرفيا في ساعة واحدة".



وفي وقت لاحق من مساء أمس الأحد، نشر ترامب على منصة تروث سوشال أن "قوة المهام آيرون غيت (البوابة الحديدية) تعمل بكامل قوتها وفعاليتها" ضد إيران. وستقوم هذه الحملة، بتقييد تحركات طهران لنقل الأسلحة المتطورة والمواد الأخرى الخاضعة للعقوبات عبر حدودها البرية وعبر بحر قزوين.



وأقر ترامب بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي جرت الأسبوع الماضي بأن الحرب مع إيران كانت أحد أسباب هزيمة الجمهوريين، في حين ذهب نائبه جيه. دي. فانس، الذي يُنظر إليه على أنه خليفة محتمل لترامب عند انتهاء ولايته بعد عامين، إلى أبعد من ذلك، إذ قال بشكل قاطع في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "السبب في خسارتنا هو الحرب".



وقال ترامب للصحفيين أمس الأحد: "الكثير من الناس لم يعجبهم تعليق فانس بشأن إيران".



ورفض وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي يُعتبر على نطاق واسع منافسا آخر لخلافة ترامب، التعليق أمس الأحد على الصلة بين الحرب والانتخابات.



وقال روبيو للصحفيين "كل ما يمكنني قوله هو أن رئيس الولايات المتحدة حدد تهديدا حقيقيا جدا لهذا البلد كان موجودا لفترة طويلة جدا وتعامل معه".



وعند سؤاله بشكل منفصل عن الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، قال روبيو إنه لا يعتقد أن ثمة انفراجة وشيكة.



وقال روبيو: "يفضل الرئيس دائما حل هذه المشكلة وكل المشاكل بالطرق الدبلوماسية. لكن في بعض الأحيان، للأسف، لا يكون ذلك ممكنا. لكن إذا كانت هناك فرصة للقيام بذلك، فسوف نستكشفها. في الوقت الحالي، لم تكن هذه الجهود مثمرة للغاية لأن المطالب الإيرانية ليست فقط غير مقبولة، بل إنها في بعض الأحيان مشينة وسخيفة وغير واقعية حقا".