إيران تعلن عدم مرور أي سفن بدون تصريح عبر مضيق هرمز ليلا بعد تدمير أنظمة دعم الملاحة

كشف مسؤول في البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني لم يذكر اسمه لوسائل إعلام رسمية إيرانية، أنه تم تدمير أنظمة دعم الملاحة في جنوب مضيق هرمز.



وأكد أنه لم تمر أي سفن غير مصرح لها عبر هذا الممر البحري خلال الليل.