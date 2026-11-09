هجوم بطائرات مسيرة يستهدف منطقة صناعية في كيريشي بشمال غرب روسيا

أعلن حاكم ‌منطقة لينينغراد الروسية ألكسندر دروزدينكو أن طائرات مسيرة استهدفت منطقة صناعية في مدينة كيريشي في المنطقة الواقعة بشمال غرب روسيا، مشيرا الى أنه تم حتى الآن إسقاط 81 طائرة مسيرة، وأن الهجوم لا يزال مستمرا.



وكشف عبر تطبيق تيليغرام، أن شقة سكنية تضررت في البلدة، من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.



وتضم كيريشي مصفاة نفط كبيرة، وتعد المنطقة نفسها منفذا رئيسيا لتصدير الحبوب والنفط في الجزء الروسي من بحر البلطيق.