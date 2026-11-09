الصين: نتطلع لتعزيز العلاقات مع إيران

التقى المبعوث الصيني الخاص إلى الشرق الأوسط تشاي جون مع علي باقري كني نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وأكد تطلع الصين لتعزيز العلاقات الثنائية وأن الصراع المتفاقم في الشرق الأوسط لا يمكن حله بالقوة.



يأتي هذا في إطار زيارة يقوم بها تشاي لإيران. ومن المقرر أن يزور كذلك سلطنة عمان والسعودية هذا الشهر.