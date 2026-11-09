بدء أعمال مؤتمر كوب31 للمناخ بعد تأخر على خلفية جدل بشأن قضايا التمويل

انطلقت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ كوب31 في تركيا الاثنين بعد تأخير وجيز على خلفية جدل حول إدراج بنود تتعلق بالتمويل ضمن جدول الأعمال.



وأعلن أندريا كوريا دو لاغو، رئيس مؤتمر كوب30 الذي عُقد العام الماضي في البرازيل، افتتاح المؤتمر في مدينة أنطاليا على ساحل البحر الأبيض المتوسط.