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نتنياهو يجدد دعوته لتشكيل حكومة وحدة رغم عدم تكليفه بتشكيلها
أخبار دولية
2026-11-09 | 13:04
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نتنياهو يجدد دعوته لتشكيل حكومة وحدة رغم عدم تكليفه بتشكيلها
جدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعوته إلى حكومة وحدة يتمكّن من خلالها من البقاء في السلطة، وذلك غداة تكليف خصمه غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة.
وقال نتنياهو في تسجيل فيديو نشر على شبكات التواصل الاجتماعي "إن حكومة وحدة هي ضرورة، بكل بساطة"، متجاهلا خطوة الرئيس إسحق هرتسوغ الذي كلّف رسميا آيزنكوت الأحد بتشكيل الحكومة.
في الفيديو، حذّر نتنياهو الإسرائيليين ممّا اعتبره خطر ضم عرب إسرائيليين إلى الحكومة العتيدة.
وقال: "لا يمكن تشكيل حكومة مع مؤيدين لحماس، حكومة تعتمد على مؤيدين لحماس"، مكرّرا خطاب التخويف ضد الأحزاب العربية في إسرائيل، والتي سبق أن اتهمها أيضا بـ"سرقة الانتخابات"، من دون أن يقدم أي دليل.
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