فرنسا تتهم الحرس الثوري الإيراني بالوقوف خلف الهجمات الإلكترونية على الثلاجات

اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الاثنين الحرس الثوري الإيراني بالوقوف خلف الهجمات الالكترونية "غير المسبوقة" التي طالت ثلاجات في متاجر استهلاكية فرنسية في تشرين الأول، متوعدا طهران بعقوبات أوروبية ردا على ذلك.



وقال بارو: "أؤكد أن هذا الاعتداء نفّذه الحرس الثوري الإيراني"، معتبرا أنه "غير مسبوق من حيث الحجم ومستوى العدوانية... سنفرض عقوبات على المستوى الأوروبي بحق كل المسؤولين عن هذا الاعتداء".

