نائب جمهوري يطلق إجراء لعزل وزير الدفاع الأميركي في الكونغرس

أطلق النائب الجمهوري توماس ماسي إجراء لعزل وزير الدفاع بيت هيغسيث على خلفية الحرب على إيران، رغم أنه قد لا يؤدي الى إقصائه حتى بعد سيطرة الديموقراطيين على الكونغرس إثر فوزهم في الانتخابات النصفية.



وعرض ماسي، وهو نائب عن ولاية كنتاكي، ثمانية بنود لإجراء العزل، اتهم فيها هيغسيث على وجه الخصوص بخوض حرب من دون تفويض قانوني من الكونغرس، وإساءة استغلال صلاحياته كوزير للدفاع.



ويمكن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، أن يبدأ التصويت على إجراء العزل اعتبارا من الأربعاء.



وقال عدد من نواب الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس الأميركي إنهم قد يؤيدون عزل وزير الدفاع الذي يتولى هذا المنصب منذ عودة دونالد ترامب الى البيت الأبيض مطلع 2025.



من جهته، دافع وزير الخارجية ماركو روبيو عن هيغسيث الاثنين أثناء زيارته باريس وقال في تصريح لصحافيين: "أعتقد أن هذا غير عادل. أعتقد أن بيت قام بعمل جيد"، مشيدا بزميله وواصفا إياه بأنه "مجتهد وذكي للغاية".

