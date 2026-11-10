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صحيفة: أميركا نقلت طائرات من قاعدة بريطانية ثانية بسبب تهديد إيراني
أخبار دولية
2026-11-10 | 00:12
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صحيفة: أميركا نقلت طائرات من قاعدة بريطانية ثانية بسبب تهديد إيراني
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الجيش الأميركي نقل أمس الاثنين طائرات من قاعدة جوية في بريطانيا عقب تهديد من إيران.
أخبار دولية
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