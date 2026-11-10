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كييف ترد على تصريحات ميلانشون بشأن دونباس بأن الأوكرانيين صوّتوا لصالح الاستقلال
أخبار دولية
2026-11-10 | 00:26
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كييف ترد على تصريحات ميلانشون بشأن دونباس بأن الأوكرانيين صوّتوا لصالح الاستقلال
ذكّرت كييف الاثنين بأن الأوكرانيين صوّتوا بغالبية ساحقة لصالح استقلال أوكرانيا عام 1991 "بما في ذلك منطقة دونباس"، في رد لاذع على تصريحات مرشّح اليسار الراديكالي للانتخابات الرئاسية الفرنسية جان لوك ميلانشون.
وقال ميلانشون في خطاب ألقاه السبت إن تسوية النزاع في أوكرانيا لا يمكن أن تتم من خلال تقديم تنازلات إقليمية دون استشارة الشعوب المعنية.
وأضاف لأنصاره: "لا يمكننا القبول بأن يطرح أحدهم فكرة تحقيق سلام في أوكرانيا من خلال تقديم تنازلات إقليمية دون سؤال السكان المعنيين عما إذا كانوا يوافقون على أن يكونوا في هذا الجانب أو ذاك من الحدود. يعود إلى السكان أنفسهم تقرير ما يريدونه".
ورد عليه المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية غيورغي تيخي عبر منصة إكس قائلا: "يا سيد ميلانشون، لقد حسم الأوكرانيون مسألة حدود بلادهم".
وأوضح: "خلال الاستفتاء الوطني عام 1991، أيّد أكثر من 90% من الناخبين استقلال أوكرانيا ضمن حدودها الحالية المعترف بها دوليا. صوّتت غالبية بـ+نعم+ في كل المناطق، بما في ذلك منطقة دونباس (83%)".
وردا على ذلك، اعتبر ميلانشون الذي تشير استطلاعات رأي عدة إلى إمكان تأهله للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، أن تصريحاته "حُرِّفت" وطلب من الحكومة الأوكرانية ألا "تسمح بتضليلها من جانب وسائل الإعلام الفرنسية".
وتعهد ميلانشون الذي غالبا ما يُتهم بالتساهل مع نظام فلاديمير بوتين، الاثنين على إكس أن يكون "السلام والقانون الدولي والأمن في أوروبا أهداف حكومة فرنسا الأبية" حزبه.
وأكد أنه سعى لجعل أي تنازل إقليمي مشروطا بموافقة سكان تلك المناطق، مشددا على أن إجراء استفتاء محتمل يجب أن يتم بموافقة كل من أوكرانيا وروسيا.
أخبار دولية
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