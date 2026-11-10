كوريا الشمالية تجري اختبارا جديدا لطوربيدات

أجرت بيونغ يانغ اختبارا جديدا لطوربيدات مخصصة لقواتها البحرية ستبدأ تزويدها بها اعتبارا من العام 2027، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، فيما تكثف البلاد تجاربها العسكرية.وكانت بيونغ يانغ اختبرت في منتصف تشرين الأول طوربيدا دقيقا مزودا الذكاء الاصطناعي لتوجيه نفسه ورصد هدفه.وأفادت الوكالة بأن الاختبار الأخير الذي أجري الاثنين سمح بـ"التحقق من الفعالية القتالية للنوع الجديد من أنظمة الطوربيدات العالية السرعة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.وبحسب وسائل الإعلام الرسمية، من المقرر أن تُزوَّد البحرية الكورية الشمالية هذا السلاح اعتبارا من مطلع العام 2027.وكثّفت كوريا الشمالية تجاربها العسكرية خلال الأسابيع الأخيرة وشملت صواريخ وطائرات مسيّرة وطوربيدات، فيما جعل زعيمها كيم جونغ أون تعزيز القوة البحرية للبلاد أولوية.