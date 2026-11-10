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روبيو وماكرون يبحثان انتهاء مهمة يونيفيل في لبنان وعملية اختيار الأمين العام للأمم المتحدة

أخبار دولية
2026-11-10 | 00:31
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روبيو وماكرون يبحثان انتهاء مهمة يونيفيل في لبنان وعملية اختيار الأمين العام للأمم المتحدة
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روبيو وماكرون يبحثان انتهاء مهمة يونيفيل في لبنان وعملية اختيار الأمين العام للأمم المتحدة

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الاثنين أنه بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في لبنان حيث تنتهي ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) في 31 كانون الأول في جنوب البلاد حيث تواصل إسرائيل احتلال مساحات واسعة، فضلا عن خيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة.
     
وقال روبيو في تصريحات للصحافيين بُعيد لقائه ماكرون على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس إن "الهدف هو وجود جهة موثوقة على الأرض قادرة على التحقق من التزام الأطراف(بنود الاتفاق الإطار) في المناطق التجريبية. وذلك لا يتطلب بالضرورة مهمة عسكرية كالتي كانت (تؤديها) يونيفيل (...) بل يمكن أن تكون  مدنية".

وتسعى باريس لوضع آلية تضمن وجودا دوليا بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة في المهلة التي حددها مجلس الأمن الدولي تحت ضغط أميركي. وترغب باريس، بالتعاون مع روما، في تشكيل قوة متعددة الجنسيات لتخلف يونيفيل.
     
وفي ما يتعلق بعملية اختيار الأمين العام القادم للأمم المتحدة، قال روبيو: "نحن نتابع العملية عن كثب. وفي نهاية المطاف، أكثر ما يهمنا هو أن يكون الشخص الذي يقع عليه الاختيار ملتزما إجراء إصلاحات في الأمم المتحدة".
     
وأضاف: "أعتقد أن أحد الأمور القادرة على إنقاذ الأمم المتحدة هو إصلاحها. وإذا لم يحصل ذلك، فستواجه مشكلات كبيرة. ونحن نريد في منصب الأمين العام شخصا ملتزما، بل ملتزما بشدة، مسألة الإصلاح".
     
ونفى وزير الخارجية الأميركي أن تكون الولايات المتحدة تدفع بمرشح معين، معتبرا أن ذلك سيجعله "محكوما عليه بالخسارة"، مؤكدا "نرى أن هناك شخصين أو ثلاثة مؤهلين جدا. وسنترك عملية التصويت تأخذ مجراها في هذا الإطار. وفي مرحلة ما، سيقرر العالم من يريد".
     
 

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