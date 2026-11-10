رضائي لأميركا: توقفوا عن اختلاق أخبار كاذبة عن محادثات وهمية

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن على الولايات المتحدة "التوقف عن اختلاق أخبار كاذبة حول محادثات وهمية"، مضيفا أن "الوقت حان للإذعان للشروط السبعة التي حددتها إيران مرارا".