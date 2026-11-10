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ماذا يدور في كواليسِ واشنطن حول مستقبلِ الجنوب ما بعد اليونيفيل؟

أخبار دولية
2026-11-10 | 13:25
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ماذا يدور في كواليسِ واشنطن حول مستقبلِ الجنوب ما بعد اليونيفيل؟
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ماذا يدور في كواليسِ واشنطن حول مستقبلِ الجنوب ما بعد اليونيفيل؟

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