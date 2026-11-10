زلزال بقوة 5.6 درجات يقع قبالة ساحل غواتيمالا ويهز السلفادور ونيكاراغوا

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالا قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر هز منطقة تقع قبالة سواحل غواتيمالا صباح اليوم الثلاثاء، مما تسبب في اهتزاز مبان في العاصمة غواتيمالا سيتي.



ولم تصدر السلطات المحلية أي تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار جسيمة أو إصابات.



وأفادت الهيئة الأميركية بأن الزلزال وقع على بعد 43 كيلومترا جنوبي بلدة بويرتو سان هوزيه الساحلية، وعلى عمق 35 كيلومترا.



ودعت حكومة غواتيمالا المواطنين إلى التزام الهدوء واتباع توصيات السلطات.



وشعر بالزلزال أيضا مواطنون في السلفادور المجاورة، التي أفادت بعدم وجود خطر حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي)، وكذلك في نيكاراغوا.

