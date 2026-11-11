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قادة العالم يعتلون المنصة في مؤتمر "كوب31" الأربعاء مع غياب أسماء بارزة عن الحدث
أخبار دولية
2026-11-11 | 00:24
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قادة العالم يعتلون المنصة في مؤتمر "كوب31" الأربعاء مع غياب أسماء بارزة عن الحدث
يلقي الأربعاء عشرات القادة كلماتهم الأربعاء والخميس خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب31) في أنطاليا بتركيا، لكنّ أسماء بارزة ستغيب عن نسخة هذا العام فيما يزداد الاحترار العالمي حدة.
وانطلق المؤتمر الذي يستمر أسبوعين في وقت سابق من هذا الأسبوع في مدينة أنطاليا الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وسط ضغوط تواجهها الحكومات للتعامل مع أزمة المناخ، بعد عام شهد موجات حر في أوروبا، وفيضانات مميتة في النيبال، وحرائق غابات واسعة النطاق في إندونيسيا.
وسيتحدث عشرات القادة خلال "الجلسة الرفيعة المستوى" التي ستُعقد الأربعاء والخميس، بمن فيهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان.
لكنّ مراقبين أشاروا إلى غياب بعض الأسماء البارزة، إذ سيكون رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم الزعيم الوحيد من دول مجموعة السبع المقرر أن يلقي كلمة خلال القمة.
وقبل توجهه إلى أنطاليا، قال بيزشكيان إنه سيتطرق إلى الأضرار البيئية الناجمة عن الحرب التي شنتها واشنطن وإسرائيل ضد بلاده في أواخر شباط/فبراير.
وصرح الرئيس الإيراني وفق التلفزيون الرسمي "خلال هذا المؤتمر، سنتحدث عن الدمار البيئي الذي تسببت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل".
وفي حين ستتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى أنطاليا، سيتغيب عن هذه الفعالية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
كما سيغيب عن القائمة الأخيرة كل من رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ونظيرته اليابانية ساناي تاكايتشي.
وقالت كوسيما كاسيل، خبيرة الدبلوماسية في مركز الأبحاث "إي3جي"، "من المؤسف ألا يحضر بعض القادة الأوروبيين الرئيسيين. نحن نحتاج إلى أن تظهر أوروبا بقوة في هذا المؤتمر".
من جهتها، علّقت كيارا مارتينيلي، مديرة الشؤون الأوروبية في "شبكة العمل المناخي" التي تضم العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بالبيئة بالقول "أخشى أن تجد أورسولا فون دير لايين نفسها وحيدة في المكان".
وأفادت الحكومة الفرنسية بأن غياب الرئيس إيمانويل ماكرون يعود إلى مشاركته في مراسم إحياء ذكرى الهدنة التي أنهت الحرب العالمية الأولى، وكذلك في قمة لرؤساء الدول والحكومات في إيرلندا الخميس سيحضرها أيضا قادة أوروبيون آخرون.
وقال مفوّض المناخ في الاتحاد الأوروبي ووبكه هوكسترا في بروكسل الثلاثاء إنه "ليس من المستغرب أن يحضر بعض القادة بينما يغيب آخرون" مشيرا إلى أنه "لا يُتوقَّع الكثير" من "كوب31" فيما تؤدي أزمة الطاقة إلى تراجع القضايا البيئية لتصبح في مرتبة ثانوية.
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