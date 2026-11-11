هجوم بمسيّرات يتسبب باندلاع حريق في ميناء نفطي روسي رئيسي

تسبب هجوم بطائرات مسيّرة باندلاع حريق في ميناء أوست-لوغا الروسي المطل على بحر البلطيق، وفق ما أفاد الحاكم الإقليمي الأربعاء.



وكتب ألكسندر دروزدينكو حاكم مقاطعة لينينغراد على تلغرام أن "هجوما بمسيّرات استهدف منطقة ميناء أوست-لوغا ما أدى إلى نشوب حريق" مشيرا إلى الميناء الذي يعد أحد أهم مراكز تصدير النفط الروسية في الغرب والذي تعرض مرارا لهجمات أوكرانية.



وأضاف أن فرقا كانت تعمل على إخماد الحريق.



ويتواصل القتال فيما يجتمع طرفا النزاع في العاصمة الإماراتية هذا الأسبوع، في محادثات تتوسط فيها الولايات المتحدة وتهدف إلى إحراز تقدم نحو إنهاء أسوأ صراع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.



وقال دروزدينكو في منشور منفصل إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 146 مسيّرة خلال عمليات قتالية "مستمرة" في منطقة لينينغراد أثناء الليل.



وأُلغيت أو تأخرت حوالى 18 رحلة جوية في مطار بولكوفو الرئيسي في المنطقة قرب سان بطرسبورغ، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "تاس".

