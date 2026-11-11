مجلس النواب الأميركي بقيادة الجمهوريين يحبط مسعى لعزل وزير الدفاع بيت هيغسيث

أحبط الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي الثلاثاء مسعى لعزل وزير الدفاع بيت هيغسيث على خلفية الحرب مع إيران، ما يمثل انتصارا للرئيس دونالد ترامب بعد أيام قليلة من الهزيمة التي مني بها حزبه في انتخابات منتصف الولاية.



وصوّت مجلس النواب بأغلبية 211 صوتا مقابل 204 أصوات لصالح إحالة قرار العزل على اللجنة القضائية، ما يؤدي فعليا إلى عرقلة تصويت كان مقررا الأربعاء حول توجيه اتهامات رسمية إلى وزير الدفاع.



والإثنين، أطلق النائب الجمهوري توماس ماسي إجراء لعزل هيغسيث على خلفية الحرب في الشرق الأوسط.



ويأتي ذلك عقب هزيمة الحزب الجمهوري في انتخابات منتصف الولاية والتي أرجعها الرئيس دونالد ترامب ونائبه جاي دي فانس إلى تداعيات الحرب ضد إيران.



وأشاد ترامب بهيغسيث واصفا إياه بأنه "وطني أميركي عظيم"، بعد إسقاط إجراءات العزل.



وفي وقت سابق الثلاثاء، ندد هيغسيث بمحاولة عزله ووصفها بأنّها "مهزلة"، مدافعا عن سجلّه في قيادة العديد من العمليات العسكرية التي رافقتها انتقادات.



وأثناء تحدثه عن إجراءات العزل، قال هيغسيث للصحافيين "إنها مهزلة، إنها حيلة، والجميع يعلم ذلك" مضيفا "ما يحاول القيام به عضو واحد ساخط ومهزوم في الكونغرس ليس رقابة، ولا محاسبة. إنه مجرد استعراض سياسي".



ويغادر ماسي وهو ناقد شرس لترامب، منصبه بعد خسارته في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري أمام مرشح دعمه الرئيس.



وأبدى ترامب تأييده لهيغسيث، وقال الثلاثاء في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنّه "يحصل على علامة أ زائد زائد زائد لدفاعه".



ودافع هيغسيث الثلاثاء عن التدخلات العسكرية في اليمن وإيران وفنزويلا، فضلا عن الضربات التي استهدفت قوارب يُشتبه أنها تعود إلى مهرّبي المخدرات في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.



وقال "أنا أؤيّد كل واحدة من هذه العمليات. لقد كنت فخورا بتنفيذها"، مقارنا محاولة عزله بهجوم على القوات الأميركية.



وأضاف وزير الدفاع الأميركي "هذه البنود (لإجراء العزل)، تخبر كل واحد منهم (الجنود الأميركيين) بأنّ خدمتهم كانت عبارة عن جريمة. لم تكن خدمتهم جريمة، إنهم أبطال".



بدوره، أعرب جاي دي فانس عن دعمه لهيغسيث قائلا إن "من الواضح أنه لم" يرتكب أي مخالفات تستوجب العزل.



وتتعلّق العديد من بنود العزل بالحرب على إيران، إذ تتهم هيغسيث بانتهاك قانون صلاحيات الحرب الذي يشترط التشاور مع الكونغرس بشأن التدخلات العسكرية الأميركية.



ويعدّ هيغسيث مدافعا قويا عن الحرب على إيران التي لا تحظى بشعبية في الولايات المتحدة والتي وصفها بأنّها عمل "شجاع وتاريخي".

