ترامب يصف وزير الدفاع الأميركي بـ"الوطني" العظيم بعد فشل مسعى عزله

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوزير دفاعه بيت هيغسيث واصفا إياه بأنه "وطني أميركي عظيم"، بعد إسقاط إجراءات العزل بحق الأخير في مجلس النواب الأميركي.



وفي منشور على منصة تروث سوشال، وصف ترامب هذه الهزيمة الإجرائية بأنها "تبرئة وطني أميركي عظيم".

