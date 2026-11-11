مستشار الكرملين: المحادثات في أبوظبي جوهرية ومفيدة للغاية

أكد مستشار الرئيس الروسي لشؤون السياسة الخارجية يوري أوشاكوف أن المحادثات التي عقدت على مدار يومين في أبوظبي بشأن التوصل لاتفاق محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا جوهرية ومفيدة للغاية.



وذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس أن فلاديمير ميدينسكي، كبير مفاوضي موسكو في محادثات السلام، قال إن روسيا لا ترى أي إمكان لتبادل أراض مع أوكرانيا ضمن أي اتفاق سلام.