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كوشنر أعلن التوصّل لتوافق في شأن مقترحات متعلقة بروسيا وأوكرانيا
أخبار دولية
2026-11-11 | 10:25
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كوشنر أعلن التوصّل لتوافق في شأن مقترحات متعلقة بروسيا وأوكرانيا
أعلن المبعوث الأميركيّ جاريد كوشنر التوصّل بالتنسيق مع أوكرانيا وشركاء بلاده الأوروبيين لتوافق في شأن مقترحات يبحثوها مع الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين غدا في موسكو.
وأوضح أنّ أوكرانيا وروسيا عرضتا مقترحات محددة لتقليص الخلافات وإيجاد مسار لإنهاء الحرب.
وقال: "حققنا اختراقًا إنسانيًا باتفاق أوكرانيا وروسيا على تنفيذ أكبر تبادل للأسرى بما يوفر زخما لتحقيق سلام".
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