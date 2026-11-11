وزير الخزانة الأميركيّ ينتقل للإقامة بقاعدة عسكرية بعد تهديد إيرانيّ

انتقل وزير الخزانة الأميركيّ سكوت بيسنت من منزله في واشنطن للإقامة في قاعدة عسكرية "حفاظا على سلامته" حسبما أكد مصدر رسميّ، وسط تهديدات مرتبطة بإيران.



وبيسنت ثالث مسؤول كبير في إدارة الرئيس دونالد ترامب انتقل للسكن في مواقع عسكرية، وفق تقارير، بعد وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث.



ويقود بيسنت المساعي الأميركية لـ"خنق" إيران اقتصاديا من خلال مجموعة من العقوبات، في ظل الحرب في الشرق الأوسط التي بدأت بهجوم أميركي-إسرائيلي على الجمهورية الإسلامية.



وقال متحدث باسم وزارة الخزانة إن بيسنت "لن تثنيه تهديدات النظام الإيراني"، وسيواصل تنفيذ إجراءات تؤدي إلى "انهيار الاقتصاد الإيراني".



وحذّر رئيس الاستخبارات الوطنية الأميركية جاي كلايتون الشهر الماضي من أن إيران "كثّفت بشكل كبير" مساعيها لاستهداف أميركيين في الشرق الأوسط وخارجه.



وقال المصدر "بدأت المخاوف الأمنية تتزايد، ما اضطر الوزير إلى الانتقال للإقامة في قاعدة عسكرية حفاظا على سلامته"، معتبرا أنه ينبغي على وسائل الإعلام "التصرف بمسؤولية في ظل تزايد التهديدات الموجهة إلى المسؤولين الحكوميين".