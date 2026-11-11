"وفاة مفاجئة" لسفير موسكو لدى واشنطن

توفي السفير الروسي لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارتشييف بشكل "مفاجئ" عن عمر يناهز 66 عاما، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية من دون تقديم تفاصيل إضافية حول سبب وفاته أو مكانها.



وقالت الوزارة في بيان: "تعلن إدارة وموظفو وزارة الخارجية الروسية، ببالغ الحزن، عن الوفاة المفاجئة التي وقعت في 11 تشرين الثاني... لألكسندر نكيتيتش دارتشييف، سفير روسيا الاتحادية فوق العادة والمفوض لدى الولايات المتحدة الأميركية" منذ آذار 2025.