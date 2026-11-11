رئيس مكتب الرئيس الأوكراني: المحادثات كانت "صعبة"

أعلن كيريلو بودانوف، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن المحادثات التي استمرت يومين حول إنهاء الحرب مع روسيا، المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات ونصف السنة، كانت صعبة، لكنها حققت نتائج فيما يتعلق بتبادل الأسرى.



وكتب بودانوف على تيليغرام: "كانت المحادثات صعبة. ولا يزال موقف أوكرانيا كما هو: نحن بحاجة إلى إنهاء الحرب ووضع إطار أمني فعال يضمن سلاما دائما ويمنع تكرار العدوان الروسي".



وأشار بودانوف الى أن المحادثات بشأن تبادل الأسرى أسفرت عن "نتيجة مهمة. ولا يزال إعادة جميع الأوكرانيين إلى ديارهم أولويتنا القصوى".



ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن اللفتنانت جنرال ألكسندر زورين قوله إنه عملية كبيرة لتبادل الأسرى جرى الاتفاق عليها خلال المحادثات قد تتم في غضون الأسبوعين إلى الأسابيع الثلاثة المقبلة.