دوي انفجارات في مدينة عدن بجنوب اليمن

دوّت انفجارات الأربعاء في مدينة عدن بجنوب اليمن، المقر الموقت للحكومة المعترف بها دوليا، وفق ما أفاد مصدران من الشرطة وكالة فرانس برس.



وقال المصدران إن صاروخين استهدفا معسكرا في غرب المدينة للتحالف الذي تقوده السعودية دعما للحكومة، فيما استهدف صاروخ ثالث معسكرا في وسطها.

واستهدف الحوثيون عدن الواقعة مرارا منذ تجدد القتال في تموز بعد هدنة استمرت من 2022.