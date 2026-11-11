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ترامب يدافع عن الحرب ضد إيران خلال مراسم إحياء يوم المحاربين القدامى
أخبار دولية
2026-11-11 | 16:14
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ترامب يدافع عن الحرب ضد إيران خلال مراسم إحياء يوم المحاربين القدامى
دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مراسم إحياء ذكرى المحاربين القدامى عن الحرب ضد إيران رغم تزايد المعارضة الشعبية لها، والتي كانت من بين العوامل التي مكّنت الحزب الديموقراطي من السيطرة على الكونغرس في انتخابات منتصف الولاية الأسبوع الماضي.
وقال ترامب في كلمة ألقاها في مقبرة أرلينغتون الوطنية قرب واشنطن إن "شجاعة ومهارة محاربينا الأميركيين الرائعين كانتا استثنائيتين بكل المقاييس".
وأضاف: "عندما تنتهي هذه الحرب، وهو ما سيحدث قريبا، سيصبح العالم بأسره مكانا أكثر أمانا وأفضل حالا، وأكثر سلاما وخاليا من الأخطار التي اضطررنا إلى معاناتها".
وأسفرت الحرب التي بدأت في 28 شباط بضربات أميركية-إسرائيلية ضد إيران، حتى الآن عن مقتل 23 جنديا أميركيا وإصابة المئات، وفق أرقام البنتاغون.
وأشار ترامب في تصريحاته إلى أن هذه الحرب لم تبدأها واشنطن بل طهران التي قال إنها "تشن حربا على أميركا منذ العام 1979". وشدد على أن القوات الأميركية تعمل على منع إيران من امتلاك القدرة على صنع سلاح نووي.
وخلال كلمته أمام حشد من الجنود والمحاربين القدامى وكبار مسؤولي إدارته، خصّ ترامب بالذكر وزير الدفاع بيت هيغسيث الذي كان حاضرا، مشيدا بـ"عمله الرائع".
وكان أعضاء جمهوريون في مجلس النواب الأميركي عرقلوا الثلاثاء مسعى أطلقه مشرع جمهوري منتهية ولايته لعزل هيغسيث، بدعوى شنّه حربا من دون تفويض من الكونغرس وإساءة استخدامه لصلاحياته كوزير للدفاع.
وشارك ترامب (80 عاما) في مراسم وضع إكليل من الزهور عند "ضريح الجندي المجهول" في المقبرة، وهو صرح يكرّم الجنود الأميركيين الذين سقطوا في الحروب.
كما تناول ترامب في كلمته مشروع "قوس النصر" البالغ ارتفاعه 76 مترا ويأمل في تشييده قرب المقبرة، مشيرا إلى أنه سيتم تدشينه "قريبا".
وكانت عائلة جون إف كينيدي طلبت من المحكمة الثلاثاء منع بناء هذا القوس بدعوى أن الهيكل الضخم سيحجب الرؤية ويلقي بظلاله على مدافن الرئيس الراحل وأفراد آخرين من عائلة كينيدي المدفونين في مقبرة أرلينغتون الوطنية.
ويواجه المشروع أيضا دعاوى قضائية من مجموعة من المحاربين القدامى ومدينة واشنطن وولاية فيرجينيا.
أخبار دولية
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الحرب
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