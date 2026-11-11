آيزنكوت يدعو نتنياهو إلى "ضبط النفس" في القرارات الأمنية

دعا رئيس الوزراء المكلف في إسرائيل غادي آيزنكوت رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو إلى تغليب ضبط النفس وحس المسؤولية في اتخاذ القرارات الأمنية، في إشارة إلى تهديدات الأخير بشأن إيران.



وخلال الأسابيع الماضية، لوّح نتانياهو بضربات جديدة ضد الجمهورية الإسلامية. وبعد إخفاقه في الحصول في الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 تشرين الأول، على غالبية تؤهّله للعودة إلى منصبه، أبدى معارضوه خشيتهم من أن يعمد لإشعال النزاع مجددا لعرقلة المباحثات الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة.



وكان آيزنكوت، وهو رئيس سابق للأركان، حذّر الجيش من أن نتنياهو لا يملك تفويضا لشن حرب جديدة، مشددا على وجوب ألا يشنّ الجيش هجمات تلبية لـ"احتياجات سياسية" لخصمه.



ومن دون أن يذكر الجمهورية الإسلامية، قال آيزنكوت في رسالة نُشرت على منصة إكس الأربعاء إنّ "استخدام قوات الأمن في غياب تهديد مباشر وفوري... قد تكون له عواقب وخيمة على الديموقراطية الإسرائيلية وعلى ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة".



وأتى ذلك غداة تكرار نتانياهو الحديث خلال افتتاح أعمال الكنيست الجديد عن "تهديد وجودي" تمثّله إيران.



وفي رد ضمني على ما قاله نتنياهو، طلب آيزنكوت في الرسالة من خصمه "إظهار الحس بالمسؤولية الوطنية".



,أضاف: "أظهر ضبط النفس والحذر في مواجهة المبادرات الخطيرة التي يمكن أن تنتظر حتى يتم تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة الكنيست".



وردّا على ذلك، رفض نتانياهو تحذير آيزنكوت، متهما إياه بـ"تسييس قضايا الأمن القومي لإسرائيل".



وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال في بيان أصدره مكتبه: "كل القرارات التي اتخذتها الحكومة بقيادة رئيس الوزراء نتنياهو كانت لأسباب أمنية بحتة وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية".



وسيبقى نتنياهو في موقع تصريف أعمال لحين تأليف حكومة جديدة. لكن ذلك يجيز له إصدار أوامر ببدء عمل عسكري.