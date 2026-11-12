مقتل جندي روسي في انفجار سيارة قرب سان بطرسبرغ

أفاد محققون بأن جنديا روسيا لقي حتفه جراء انفجار سيارة في منطقة بوشكينسكي بمدينة سان بطرسبرغ.



وجاء في بيان صادر عن لجنة التحقيق الروسية أن "سلطات التحقيق فتحت قضية جنائية بشأن مقتل أحد أفراد القوات المسلحة".