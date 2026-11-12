واشنطن وبكين تبحثان طرح نزع السلاح النووي في قمة محتملة مع موسكو

بحثت واشنطن وبكين إمكان إدراج نزع السلاح النووي على جدول أعمال قمة ثلاثية محتملة تجمع الرئيسين الأميركي والصيني ونظيرهما الروسي الأسبوع المقبل، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.



وأجرى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره الصيني وانغ يي اتصالا هاتفيا قبيل قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، المقررة في مدينة شينجن الصينية يومي 18 و19 تشرين الثاني، وفق ما أعلن البلدان.



وأكد مسؤولون أميركيون وصينيون وروس أن بلدانهم تناقش إمكان عقد اجتماع ثلاثي يجمع دونالد ترامب وشي جينبينغ وفلاديمير بوتين على هامش القمة.



وقالت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن روبيو ووانغ "اتفقا على أهمية إجراء محادثات هادفة على مستوى القادة لدفع أهداف مثل السلام ونزع السلاح النووي، بما في ذلك خلال أي اجتماع ثلاثي محتمل للقادة مع روسيا".



وأوضحت أن الاتصال جرى بطلب من بكين.



وكان ترامب أبدى رغبته في مناقشة نزع السلاح النووي مع شي وبوتين، لكن بكين لم تؤكد إدراج ملف الحد من الأسلحة النووية على جدول أعمال أي اجتماع ثلاثي محتمل.



وسبق أن أكدت واشنطن رغبتها في إشراك الصين في اتفاق للحد من الأسلحة النووية، بعد انتهاء العمل بمعاهدة ثنائية مع موسكو في شباط الماضي.



ورفضت بكين حينها الانضمام إلى مفاوضات نزع السلاح، مشيرة إلى اختلاف حجم ترسانتها النووية عن ترسانتي روسيا والولايات المتحدة.



ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ قوله لروبيو إن الصين "مستعدة لتعزيز التواصل والتعاون مع الولايات المتحدة".



وأكد وانغ استعداد بكين لـ"معالجة الخلافات والقضايا الحساسة بشكل مناسب"، مشيرا إلى أن "استقرار" العلاقات الصينية الأميركية "تم التوصل إليه بعد جهود مضنية".



وكان البلدان توصلا خلال قمة أبيك التي عُقدت العام الماضي في كوريا الجنوبية إلى اتفاق خفّف حدة التوترات بينهما، بعد حرب تجارية تبادلا خلالها فرض رسوم جمركية انتقامية.



وقال ترامب الأحد إنه من المرجّح أن يلتقي نظيريه الروسي والصيني الأسبوع المقبل لمناقشة إنهاء الحرب مع إيران.