إردوغان يدعو إلى العودة للدبلوماسية لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى استئناف الجهود الدبلوماسية "من دون مزيد من التأخير" لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، بعد محادثات مع نظيره الإيراني.والتقى إردوغان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة أنطاليا التركية، وفق ما أعلنت الرئاسة التركية.وشدّد إردوغان خلال المحادثات على "أهمية العودة إلى طاولة المفاوضات من دون مزيد من التأخير"، مؤكدا أن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى إحلال السلام.وقال: "يجب تعزيز الأرضية المشتركة للتوصل إلى اتفاق وإعطاء الدبلوماسية فرصة"، معربا عن أمله في أن ينتهي النزاع مع الولايات المتحدة "في أقرب وقت ممكن".وفي كلمة ألقاها الأربعاء في تركيا أمام مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب31)، اتهم الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل بالتسبب في أضرار بيئية جسيمة خلال هجماتهما على الجمهورية الإسلامية.وقال بيزشكيان إن "العدوان الإجرامي وغير القانوني الأخير الذي شنته أميركا والكيان الصهيوني على إيران... قد ألحق أضرارا جسيمة بالبيئة، بإطلاق كميات هائلة من الملوثات والغازات الدفيئة في الغلاف الجوي".