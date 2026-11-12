بوتين: وجود قوات أجنبية في أوكرانيا سيكون استمرارا للحرب

جدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس معارضة موسكو لنشر قوات غربية في أوكرانيا ضمن أي ترتيبات محتملة لحفظ السلام بعد انتهاء الحرب، في حين تتمسك كييف بهذا المطلب الأساسي في أي اتفاق لإنهاء القتال.



وقال بوتين لمبعوثين أميركيين في موسكو إن بلاده ستعتبر أي قوات أجنبية تُنشر في أوكرانيا "هدفا مشروعا"، مضيفا أن نشرها سيعني "استمرار الحرب".